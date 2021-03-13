Омичи могут пополнить транспортные карты через мобильное приложение

Приложение пока доступно только для пользователей Android

Для омичей появилось удобное приложение для мобильных телефонов "ОМКА". Оно даст возможность владельцам одноименной транспортной карты пополнить ее баланс прямо с телефона, а также записать платеж и изменить тариф.

Немного больше функций получат владельцы смартфонов с функцией NFC. Именно благодаря ей можно будет записать платеж на карту не дожидаясь информации от перевозчика, которая обычно приходит с опозданием. На смартфонах без функции бесконтактной оплаты этого сделать не получится. Также через приложение можно узнать актуальный баланс проездного и положить деньги на счет. Пополнение "Омки" через приложение доступно с карты любого банка без комиссии.

Как рассказали представители "Пассажирсервис" приложение доступно для пользователей смартфонов на Android, для владельцев IOS оно заработает позднее. Подробная инструкция по использованию приложения "ОМКА" есть здесь.