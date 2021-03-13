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Общество13 марта 2021 7:41

Омичи могут пополнить транспортные карты через мобильное приложение

Горожане уже могут попробовать им воспользоваться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Приложение пока доступно только для пользователей Android

Для омичей появилось удобное приложение для мобильных телефонов "ОМКА". Оно даст возможность владельцам одноименной транспортной карты пополнить ее баланс прямо с телефона, а также записать платеж и изменить тариф.

Немного больше функций получат владельцы смартфонов с функцией NFC. Именно благодаря ей можно будет записать платеж на карту не дожидаясь информации от перевозчика, которая обычно приходит с опозданием. На смартфонах без функции бесконтактной оплаты этого сделать не получится. Также через приложение можно узнать актуальный баланс проездного и положить деньги на счет. Пополнение "Омки" через приложение доступно с карты любого банка без комиссии.

Как рассказали представители "Пассажирсервис" приложение доступно для пользователей смартфонов на Android, для владельцев IOS оно заработает позднее. Подробная инструкция по использованию приложения "ОМКА" есть здесь.