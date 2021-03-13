В Омске изменят схему движения маршрутки № 392

В Омске по-новому будет ходить еще один маршрут общественного транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске уже изменили маршрут движения автобуса №14. Но если там омичи, скорее всего, не заметят разницы, то в маршруте №392 ожидаются более масштабные изменения. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, раньше маршрутка ходила от "ПО"Иртыш"" до остановки "гараж ЦС". Теперь его продлят и 392 будет заезжать в "Ленту" и "Леруа Мерлен", которые находятся в районе Амура.

Как уточнили в департаменте, о продлении маршрута просили местные жители. Крупные торговые центры все же находятся в отдалении от основных остановок и доезжать туда не очень удобно. Из общественного транспорта туда заезжала только маршрутка №500. Обещают, что изменения в маршруте движения 392 маршрутки вступят в силу через неделю, 21 марта.