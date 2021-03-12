В Омской области расширилась сеть пунктов вакцинации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как рассказал главный врач Омской ЦРБ Сергей Орлов, несмотря на то, что вопрос об открытии прививочных пунктов проходил определенную оценку на целесообразность, видя повышение интереса жителей к вопросу вакцинации, было принято решение об организации кампании и в крупных населенных пунктах.

— Благодаря широкому освещению в средствах массовой информации, в социальных сетях, люди стали активнее задавать вопросы о самой прививке и о возможности ее поставить. — Отметил Сергей Орлов. — Сомнения у нас были — оборудование стоит денег, но министерством поставлена задача: максимально расширять возможности для вакцинации населения, и мы ее выполняем.

Кстати, привиться смогут и жители небольших поселков Омского района, удаленных от областного центра на расстояние свыше 30 км. Одна мобильная бригада уже работает, вторая будет направлена на село после поставки холодильного оборудования.

Как рассказали в больнице, в ближайшее время будет закуплено еще несколько морозильников для хранения препарата «Спутник V», что позволит охватить еще большее количество желающих привиться.