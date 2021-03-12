Омича уволили из такси, и он решил угнать машину, на которой работал

Омича после непродолжительной погони задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске задержали бывшего таксиста, который пытался сбежать от полиции на угнанном автомобиле. В полицию обратились представители таксопарка на улице 10 лет Октября с заявлением об угоне автомобиля «Фольксваген». Автомобиль заметил патруль на улице Красный Путь. Полицейским пришлось перекрыть движение, чтобы остановить угонщика.

Им оказался 28-летний таксист, проработавший в таксопарке несколько дней. Его уволили накануне, узнав, что он устроился в организацию по поддельным правам. Он приехал в таксопарк на следующий день и уехал на иномарке домой. Правда до места назначения не добрался, его остановила полиция.

- Я проработал дней 10, потом меня уволили из-за аварии. Налетел на сугроб и пробил радиатор. Права у меня есть, но я был лишен их за отказ от медосвидетельствования. Решил не проходить, потому что перед этим курил марихуану, - объяснил следователям омич.

На него завели два уголовных дела и административный протокол за управление транспортным средством без прав, уточнили в пресс-службе полиции.