Подрядчик, строивший дорогу за миллиард на Левобережье, подал в суд на мэрию Омска

Строители требуют от мэрии почти 120 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске фирма, строившая дорогу-дублер на Левом берегу подала исковое заявление в арбитражный суд Омской области. Как стало известно ООО «Стройтраст» подали иск к департаменту строительства 2 марта, суд принял его 9 числа. Подрядчики требуют выплатить им 118 миллионов 629 тысяч рублей. Первое заседание назначили на 19 апреля. Другие подробности дела пока не известны.

Напомним, что новую дорогу протяженностью 4 километра открыли перед Новым годом. Она проходит мимо нескольких крупных микрорайонов на Левом берегу и обошлась городу более чем в миллиард рублей.