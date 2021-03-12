Омич организовал наркопритон в собственной бане

В качестве оплаты омич брал наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области в селе Усть-Ишим полиция по оперативным данным закрыла наркопритон, открытый одним из местных жителей. 44-летний омич отвел для этих целей баню на своем участке, куда и пускал неизвестных лиц. Внутри полиция при обыске нашла использованные шприцы, иглы и остатки растительного наркотика, а в доме организатора притона обнаружили 620 граммов маковой соломы.

На допросе мужчина признался, что сам является наркоманом со стажем и, чтобы получить дозу, стал пускать в баню желающих употребить психоактивные вещества. В качестве оплаты он принимал наркотики, которые позже употреблял сам. По словам задержанного, мак он тоже хранил для личного использования.

Дело организатора наркопритона уже рассмотрели в Усть-Ишимском районном суде, где приговорили омича к 4,5 годам лишения свободы, уточнили в пресс-службе полиции.