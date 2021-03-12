В Омске по-новому будет ходить автобус №14

схема движения изменилась, но все остановки остались прежними. Фото: Омская губерния

В Омске немного изменили схему движения автобуса №14. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Омска. С 11 марта автобус, который ходит от поселка Мелиораторов до поселка Николаевка, не будет заезжать на улицу Суворова, а поедет прямо по Димитрова. При этом, как объяснили в ведомстве, автобус по-прежнему будет останавливаться на остановке улица Володарского. Пассажиры не заметят разницы.

Обновленная схема движения 14 маршрута уже начала действовать. Фото: пресс-служба администрации Омска

В ведомстве объяснили, что это связано с повышением безопасности движения общественного транспорта. Проезд по Димитрова посчитали более безопасным.