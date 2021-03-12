"Господин, Казимиров, откуда вы вывозите снег?": Омичка возмутилась непролазной дорогой в Нефтяниках

Омичи не замечают, что с улиц активно вывозят снег. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на то, что крупные снегопады уже прекратились, омичи продолжают жаловаться на нечищеные дороги, по которым просто невозможно проехать. Если по главным магистралям снег почистили, то на улицах чуть поменьше ситуация обстоит иначе.

Одна из недовольных омичек сняла виде, на котором показала, как пытается проехать по улице Бородина в районе Нефтяников рядом со школой №46. Это удается с трудом, машины вязнут в снежной каше, их бросает из стороны в сторону.

- Сколько это терпеть? Две легковушки не могут разъехаться. Посмотрте, машину кидает из стороны в сторону. Как мне ехать? Я обращаюсь с господину Казимирову, который говорит, что снег вывозят. Скажите, пожалуйста, где? Откуда его вывозят? – негодует омичка в видео.