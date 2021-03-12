Омичи на видео сняли необычный транспорт на улицах города

Лошадь не боялась машин и уверенно чувствовала себя на дороге. Фото: скриншот с видео

Видео с довольно необычным для центра города транспортом поделился один из омичей. «Новый вид транспорта в Омске» - прокомментровал свою публикацию очевидец. В целом нет ничего необычного в том, что кто-то передвигается на телеге, но в черте города, где в основном высотная застройка такой транспорт выглядит немного необычно. Вероятнее всего карета направлялась в один из парков, где омичей катают на таких повозках или верхом.

В комментариях к видео омичи шутят, что если бензин и содержание автомобиля продолжат дорожать, такого транспорта будет появляться все больше. Но один из комментаторов подсчитал, что лошадь не такой уж и дешевый способ передвижения.

- Более менее нормальная лошадь стоит от 70 000, сбруя стоит 10-16 тысяч, прокормить лошадь в месяц стоит 4-6 тысяч руб. Короче это тоже не совсем «бесплатно», - прикинул содержание животного омич.