42 тысяч зараженных: Омская область перешагнула очередной порог заболеваемости коронавирусом

Коронавирусом в Омской области заразилось уже более 42 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным омского минздрава, в омской области зафиксировали более 42 тысяч зараженных коронавирусом. На сегодняшний день точные показатели составляют 42 017 человек. За день зафиксировали 82 новых случая заболевания. 62 пациентам можно будет лечиться дома, а вот 20 омичей миедики госпитализировали с тяжелым течением болезни.

Выздоровело за сутки гораздо больше, чем заразилось. 283 пациента, по данным медиков, смогли победить ковид. Всего за время пандемии в Омской области насчитали 32 878 переболевших.

К сожалению, вирус продолжает забирать человеческие жизни. За сутки скончались трое омичей, за все время наблюдений зафиксировано уже 1 258 летальных случаев.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 46, Усть-Ишимский район – 7, Муромцевский, Омский, Тарский районы - 4, Азовский, Колосовский районы – 3, Большереченский, Исилькульский, Черлакский районы – 2, Калачинский, Кормиловский, Нововаршавский, Павлоградский, Полтавский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.