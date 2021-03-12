Омичка хотела получить компенсацию, но отдала деньги мошенникам

Омичка заполнила форму на сайте и лишилась денег на счетах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело об очередном дистанционном мошенничестве расследуют в омской полиции. С заявлением обратилась 56-летняя омичка. Она рассказала, что получила сообщение якобы от банка, в котором обслуживалась, с предложением получить денежную компенсацию. Мошенники только отправили сообщение со ссылкой на сайт, больше никак с женщиной они не связывались.

- Пришло сообщение, что можно получить материальную помощь. Я давно являюсь клиентом банка, думала, что это серьезно. Я перешла по ссылке и заполнила форму на сайте, мне пришел код, который я ввела. Потом появилось сообщение, что должен прийти еще один код, которого я не дождалась. Проверила счет, но он оказался пуст, - рассказала потерпевшая в полиции.

Следователи установили, что деньги омички вывели через электронный кошелек. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе полиции.