В Омской области расширяют прививочную сеть от коронавируса

Прививку «Спутник-V» жители отдаленных сел смогут получить не приезжая в областной центр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активную прививочную компанию против коронавируса в Омской области начали сразу поле нового года. Сначала вакцины «Спутник-V» в Омск поступило немного и жители относились к ней настороженно. Позже к возможности получить вакцину омичи и жители области стали относиться с большим интересом, поэтому сеть прививочных пунктов расширилась.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе минздрава, холодильное оборудование, необходимое для хранения вакцины, поступило в больницы Лузинского, Новоомского и Иртышского сельских поселений Омского района.

- Благодаря широкому освещению в средствах массовой информации, в социальных сетях, люди стали активнее задавать вопросы о самой прививке и о возможности ее поставить. Сомнения у нас были - оборудование стоит денег, но министерством поставлена задача: максимально расширять возможности для вакцинации населения, и мы ее выполняем, - отметил главврач Омской ЦРБ Сергей Орлов.

Также в области начали работать мобильные бригады, которые позволят получить прививку от ковида жителям сел, удаленных от областного центра более чем на 30 километров.