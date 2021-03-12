Семье юной омички, получившей травму при спуске с горки, выплатят 400 тысяч

Матери пострадавшей девочки выплатят 400 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧП случилось еще в феврале 2019 года, но судебное решение по этой истории вынесено только сейчас. Ученица лицея № 166 вместе с педагогами и одноклассниками поехала на базу отдыха имени Карбышева в Омской области.

Подростки отправились кататься с горки. Девочка съехала, а покатившийся следом одноклассник случайно влетел в нее. В результате пострадавшая получила серьезные травмы. Ее мать потребовала с родителей мальчика и с лицея по 90 тысяч рублей компенсации.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда пришла к выводу, что в случившемся виновны не указанные в иске лица, а организация «Соцкультбыт», отвечавшая за эксплуатацию травмоопасной горки.

– В итоге апелляционной инстанцией решение районного суда было отменено, а с учреждения «Соцкультбыт» постановлено взыскать в пользу истца 400000 рублей компенсации морального вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.