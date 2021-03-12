Омская студентка убила пожилую соседку табуретом за отказ занять денег

Студентка не простила соседке отказа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске завершили расследование жестокого преступления, которое произошло летом прошлого года. Студентка жестоко расправилась с пожилой соседкой за то, что та отказалась занять денег.

В ходе следствия выяснилось, что 20-летняя студентка Академии путей сообщения, которая училась на факультете таможенного дела и права, 20 мая 2020 года пришла к 88-летней соседке на улице Челюскинцев. Девушка просила денег, чтобы закрыть долги по микрокредитам, которые она взяла, для погашения долгов перед банками. Заработать самостоятельно у девушки не получилось. Пенсионерка отказалась одолжить денег, но отказ не устроил студентку. Девушка стала душить пенсионерку, а когда она потеряла сознание, нанесла несколько ударов табуреткой по голове. После этого девушка обыскала квартиру, забрала 105 тысяч рублей и телефон. Другая соседка забеспокоилась, когда на следующий день из квартиры не было слышно ни звука. Она и сообщила в полицию.

После проведения экспертиз и опросов свидетелей, подозреваемую в преступлении девушку задержали 8 июня 2020 года, рассказали в пресс-службе следственного комитета. Подозреваемая свою вину в преступлении признала только частично. Дело со всеми собранными доказательствами сейчас передали в областной суд для рассмотрения.