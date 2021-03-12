Омич поссорился с продавщицей и лишился жизни

Подозреваемых задержали, расследование продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 9 марта около 2 часов ночи, в Омске на улице СибНИИСХоз нашли тело 30-летнего мужчины с множеством телесных повреждений. Следователи выяснили, что к убийству могут быть причастны двое омичей.

Предварительно установлено, что погибший зашел в магазин неподалеку, где поссорился с продавщицей. За девушку вступился 20-летний покупатель. Вместе с 33-летним приятелем они купили алкоголь и после завершения конфликта отправились распивать его в автомобиле неподалеку. Погибший решил выяснить отношения до конца, для чего и подошел к приятелям. Омичи не обрадовались тому, что их прервали и жестоко избили пострадавшего. В последствии у него нашли черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, от которых он и скончался.

Сейчас подозреваемые задержаны. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего, сообщили в пресс-службе следственного комитета.