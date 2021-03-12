Гадалка помогла омичке избавиться от порчи и всех сбережений

Омичка поверила в порчу и согласилась на проведение ритуала. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Перед судом предстала 28-летняя уроженка Кемеровской области. Ее обвиняли в мошенничестве.

Девушка приехала в Омск в прошлом году и ловко выманила у омички все сбережения. Притворившись гадалкой, девушка убедила пострадавшую в том, что на ней серьезная порча, которую срочно нужно снять. Доверчивая омичка отдала гадалке деньги и украшения на общую сумму 70 тысяч рублей. Со всем этим гадалка благополучно скрылась. Позже ее задержала полиция.

Выяснилось, что ранее мошенница уже была судима в Алтайском крае за кражу. Тогда суд назначил гадалке 1 год лишения свободы условно. В Омске этот срок превратился в реальный. По совокупности преступлений мошенница получила 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.