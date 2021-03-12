Холодная и пересоленная еда: родители учеников вновь недовольны качеством питания в школьных столовых

Омичи рассказали, какие у них есть замечания к работе школьных столовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова совместно с представителями Роспотребнадзора и депобразования провели горячую линию для родителей школьников, посвященную организации питания в школах.

По ее итогам не было выявлено случаев, которые требовали бы экстренного вмешательства. Все вопросы можно решить в рабочем порядке. Чаще всего жалобы родителей были связаны с температурой блюд, еду подавали холодной, также пожаловались на слишком соленые блюда, отсутствие продукции для перекуса и однообразное меню.

Были и те, кто высказался положительно о работе столовых. Например, родители учеников 91 школы похвалили работу столовой. Но высказали пожелание сделать завтрак более питательным.