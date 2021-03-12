В троллейбусе нашли отравленного подростка

В полиции выясняют подробности произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в одном из троллейбусов омичи обратили внимание на странного подростка. Он несколько остановок никак себя не проявлял и пассажиры решили проверить, все или с парнем нормально. Подросток не реагировал на попытки привести его в чувства, после чего пассажиры вызвали скорую.

Оказалось, что подросток отравился психоактивными веществами. 17-летнего парня доставили в больницу, его здоровьем занимаются врачи. Полицейские проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.