В Омске поймали банду, организовавшую подпольное казино

Оперативники в Омске закрыли подпольное казино. Его организаторы больше двух лет с августа 2018 года занимались проведением азартных игр. Главными были 32-летний омич и две подельницы, выполнявшие роли администратора и крупье. Они снимали помещения на улицах Крупской, Омской, Пушкина, Иртышской набережной, где проводили игры в покер и рулетку. К автоматам организаторы остались равнодушны, все было в духе старых казино: настоящие карты, фишки, игральный стол и крупье. Единственным нововведение стало перечисление выигрышей на банковские карты.

Сейчас в помещениях казино и по месту жительства организаторов прошли обыски. Изъято игровое оборудование и журналы учёта игроков, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Проводятся следственные действия, для установления всех деталей дела.