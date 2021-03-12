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Происшествия12 марта 2021 4:59

В Омске поймали банду, организовавшую подпольное казино

Там играли в покер и рулетку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оперативники в Омске закрыли подпольное казино. Его организаторы больше двух лет с августа 2018 года занимались проведением азартных игр. Главными были 32-летний омич и две подельницы, выполнявшие роли администратора и крупье. Они снимали помещения на улицах Крупской, Омской, Пушкина, Иртышской набережной, где проводили игры в покер и рулетку. К автоматам организаторы остались равнодушны, все было в духе старых казино: настоящие карты, фишки, игральный стол и крупье. Единственным нововведение стало перечисление выигрышей на банковские карты.

Сейчас в помещениях казино и по месту жительства организаторов прошли обыски. Изъято игровое оборудование и журналы учёта игроков, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Проводятся следственные действия, для установления всех деталей дела.

Криминал