Надежный заслон

В ППУ «Черлакский» 28 февраля задержали и досмотрели автомобиль, который транзитом шел через нашу область из Хабаровска в Бишкек. В его полуприцепе гражданин Киргизии Улицкий П.А. перевозил 31,5 кг/2 места мороженой наваги производства предприятия Хабаровского края ООО «Сонико-Чумикан» по товарно-сопроводительным документам. Но ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, отсутствовал.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» и ППУ «Исилькульский» досмотрели 2 автомобиля, перевозивших 16 голов крупного рогатого скота. Выяснилось, что животных везли в Киргизию, но отправитель сельскохозяйственных животных КФХ Ройгас В.В. (Российская Федерация, Московская область, р.п. Шаховская) не включен в Реестр предприятий Таможенного союза, продукция которых разрешена для вывоза на территорию Евразийского экономического союза.

Поэтому все авто задержали, рыбу и животных вернули к месту погрузки, а нарушителей оштрафовали.