Ведущий шоу «Холостяк» Никита Добрынин: «Самый важный совет Тимати – насладиться этим периодом, потому что это время будет уникальным!»

Ведущим нового сезона станет Никита Добрынин – известный украинский шоумен и телеведущий. Пару лет назад Никита сам был холостяком в украинской версии проекта и его love story на этом реалити оказалась счастливой: в финале Никита выбрал участницу Дарию Квиткову, а спустя год пара поженилась и сейчас ожидает рождения малыша. В интервью Никита рассказал о том, почему так трудно построить отношения в реальной жизни и какие советы он дал Тимати.

Вы были главным героем украинского «Холостяка», нашли там свою любовь, создали семью. Вы ожидали такого развития событий, когда соглашались на участие? Это для вас был серьезный шаг или пошли просто ради фана и увеличения медийности?

Когда я шел на проект, я не был уверен на 100%, что я найду свою любовь в этом сезоне и в этом году. Я хотел встретить ту самую девушку, но не исключал возможности, что ее там не окажется. Я ходил на свидания, пытался узнать максимум информации о каждой из участниц. Мы проводили вместе много времени, это помогало и девушкам раскрываться, и мне раскрываться, что тоже было непросто. Таким образом появилось доверие, искренность. И я понимал, что это не просто телепроект, а большая часть жизни.

Почему было сложно построить отношения в реальной жизни?

Я – медийный человек. И если говорить о периоде до пандемии, то было огромное количество мероприятий и вечеринок, море людей вокруг, но на этих мероприятиях не складываются такие ситуации, когда ты встречаешь девушку, за которую хочется бороться. Не те условия или просто не случалось. Либо ты понимаешь, что девушка в тебе видит медийность, звездную жизнь, картинку с экрана, но не тебя. Да и ты понимаешь, что не хочешь ей открываться. Много причин, но просто почему-то не складывалось.

Ваша будущая жена Даша оказалась особенной участницей шоу. Чем она вас покорила?

Буквально с первой встречи, как только Даша вышла из лимузина, она покорила меня своей легкостью, кудряшками. Действительно, она очень легкая, с хорошим чувством юмора – это мужчин подкупает сильно, и меня она этим тоже зацепила.

Вы сделали предложение своей избраннице Даше практически сразу после завершения проекта. То есть прошло меньше года. И сейчас вы находитесь в счастливом ожидании рождения ребенка. Вы вообще себе так представляли семейную жизнь? Такую картинку рисовали, когда были моложе?

Скажу честно, я до последнего не мог поверить, что встретил на проекте такую прекрасную девушку. Мы должны были бы встретиться в жизни и могли бы встретиться! Когда-то Даша работала мастером по прическам в салоне моей подруги, я был там не единожды, но ни разу не видел ее там. И это для меня вообще парадокс. Мы живем в одном городе, но при этом не пересекались ни при каких обстоятельствах. Я безумно счастлив, что встретил ее на «Холостяке». После проекта мы прошли какой-то этап притирки в быту, но я понял, что ничего не меняется, я все так же сильно люблю ее. Поэтому я и сделал ей предложение. Это было на Бали, я долго решал, где это должно произойти: возле водопада либо в каком-то красивом отеле. И счастлив, что это произошло именно там на острове, где сбываются все мечты. Все мы рисуем себе какую-то сказочную картинку, потом наши мечты разбиваются, мы строим новые. Самое главное – никогда не переставать мечтать. Я мечтал найти свою любовь, мечтал, что у нас родится ребенок, затем второй. А потом, возможно, и третий. И каково было мое удивление, когда Даша сказала, что хочет двоих и троих детей. У нас одинаковое видение нашей семьи, и это здорово.

Вы давали какие-то советы Тимуру, делились ли опытом?

Я пришел на этот проект, действительно, чтобы быть помощником Тимати, направлять его, подсказывать ему. Все, что успел сказать - чтобы он был внимателен к каждой девушке и попытался использовать это время масимально. Чтобы не относился ко всему, как к телепроекту, но как к части жизни и с кайфом ее проживал. Самый важный совет – насладиться этим периодом, потому что это время будет уникальным.

Смотрели ли вы российский «Холостяк» и если да, то с каким героем?

Я смотрел несколько предыдущих сезонов. Меня очень удивил финал проекта с Алексеем Воробьевым, который никого не выбрал и сделал выбор остаться одному. Я смотрел сезон с Егором Кридом – он был очень эмоциональный и интересный. С радостью буду смотреть и этот сезон с Тимуром.

Как вы думаете, почему этот формат шоу так популярен в мире? Борьба женщин за мужчину – это до сих пор актуально?

Я бы не называл это борьбой девушек за холостяка, потому что холостяк тоже борется за девушек, за их искренность. И слово девушек в этом проекте имеет такой же вес, как и слово холостяка. Если девушка не захочет быть с героем, она с ним не будет.

Вы сыграли свадьбу в августе 2020, можно сказать в период небольшой передышки от пандемии. Все было так, как вы хотели или пандемия подкорректировала планы?

Да, пандемия подкорректировала наши планы. Но все прошло как нельзя лучше. Мне безумно понравилось то, как прошла наша свадьба. К нам приехали родственники из разных стран, было волнительно. Многие виделись впервые, многие не виделись десятилетиями. Свадьба проходила на берегу Днепра, на открытом воздухе, и это было просто незабываемо.

Вы много путешествуете. Как переживаете период закрытия границ? И какую страну посетите первой, когда их откроют? Уже спланировали?

Сейчас многие страны закрыты, но первое путешествие мы уже осуществили – мы давно мечтали побывать на Мальдивах, и провели там 2 недели в конце января. Именно там рассказали всем о том, что мы ждем малыша, и эта поездка для нас оказалась особенной. Мы любим путешествовать, открывать для себя новые города, страны. Теперь будем делать это бОльшим составом. При первой же возможности отправимся в Майами или Лос-Анджелес.

Новый сезон шоу «Холостяк» с 14 марта в 18:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ,16+