В Омской области за сутки коронавирусом заразились 80 человек

В Омске количество выздоровевших стабильно превышает количество зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения по Омской области опубликовало последние данные по коронавирусу. Так в регионе за сутки заразилось 80 человек, лечиться на дому смогут 53 из них, а остальным 27 из-за тяжелых симптомов придется занять места в стационарах ковидных госпиталей. Общее число заразившихся в Омской области составило 41 935 человек.

Количество выздоровевших в несколько раз превышает заболевших. За день выписали 278 омичей, а всего за время пандемии этот показатель составил 32 595 .

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки от ковида скончались 4 человека, а за все время наблюдений 1 255.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 63, Полтавский район – 4, Калачинский район – 3, Черлакский район – 2, Исилькульский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Нововаршавский, Павлоградский, Таврический, Шербакульский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией