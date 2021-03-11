Омич избил официанта и попытался спрятаться в баре

Омич ударил официанта и попытался скрыться в баре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в одном из баров Омска произошел конфликт между посетителем и официантом. 29-летний мужчина отдыхал в баре в Центральном округе и немного перебрал со спиртным. В состоянии опьянения он неожиданно для всех ударил официанта по затылку кулаком. Отвечать сотрудник не стал, но охрана вызвала Росгвардию для урегулирования конфликта.

Прибывшему наряду пришлось поискать дебошира, он пытался прятаться в одном из помещений бара. Когда мужчину все же нашли, отрицать свою вину он не стал. Оказалось, омич уже был судим за причинения тяжких телесных повреждений. К счастью, официант серьезно не пострадал. Дебошира отправили ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.