В Омской области сельчанин устроил стрельбу в подъезде многоэтажки

Экспертиза признала сельчанина полностью вменяемым. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Инцидент произошел в Крутинском районе Омской области в середине прошлого лета.

В ходе следствия установлено, что в июле 2020 года 59-летний сельчанин поссорился с женой и взялся за ружье. Видимо, никого убивать он не хотел, потому что отправился в подъезд и выстрелил дважды: в дверь квартиры, где осталась жена с двумя внуками, и в подъездную дверь. После этого мужчина вышел на улицу и продолжил палить из оружия. Он совершил еще три выстрели: в окно своей квартиры, в сторону крыши и просто в воздух. Прекратить стрельбу обиженного мужчину удалось убедить одному из посетителей магазина, который выбежал на шум. После этого дебошира скрутила подоспевшая полиция.

Ружье марки ТОЗ-63 у сельчанина изъяли. Он прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он полностью здоров. Медики подтвердили, что в момент стрельбы мужчина полностью осознавал опасность своих действий и мог их контролировать. В пресс-службе полиции рассказали, что действия сельчанина классифицировали как хулиганство, совершенное с применением оружия. Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.