Сельчане в Омской области оказались заблокированы в деревне из-за снега

Жители не могут даже съездить за продуктами. Фото: ВКонтакте

В соцсетях жители деревни Самарка Крутинского района показали, как выглядит дорога, ведущая в их деревню. От нее практически ничего не осталось, видны только снежные заносы. Местные жители не могут выехать из деревни.

- Дорогу не чистят совсем. Детей не возят в школу второй день. Магазина в деревне нет, и люди не могут выехать в район за продуктами. Местные власти на жалобы не реагируют, - сетует местный житель. В комментариях омичи разделили недовольство сельчанина.

Намело такие сугробы, что местные жители не смогли даже протоптать нормальную тропинку. Фото: ВКонтакте

В пресс-службе правительство Омской области обратили внимание на проблему. После обильных снегопадов во многих районах есть трудности с уборкой снега, но дорожные службы работают.

- В связи с обилием выпавших осадков снегоуборочная техника не успевает расчищать дороги, дорожные службы прикладывают все усилия, чтобы обеспечить жителям бесперебойный проезд. Как сообщили в администрации Крутинского района, 4 дня назад Самаровка очищалась от снега. И сегодня утром снегоуборочная техника также отправлена в поселение, - уточнили в пресс-службе облправительства.