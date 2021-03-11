Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дороги в Казахстан для омичей снова открыли

Движение ограничивали из-за сильного снегопада
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Движение по трассам в Казахстан снова открыто.

Движение по трассам в Казахстан снова открыто.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне омичи не могли попасть в Казахстан на личном транспорте. Движение по дорогам перекрыли для всех из-за неблагоприятных погодных условий. Весь день и ночь в регионе шел снег и дул порывистый ветер. Сейчас метель прекратилась, поэтому движение для транспорта снова открыто. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Но омичам все равно стоит быть осторожными. Из-за обильных снегопадов дороги заметены, на некоторых участках образовались заносы и гололед. Автомобилистам советуют по возможности отложить дальние поездки и быть предельно внимательными и осторожными во время пути, если этого сделать не получилось.