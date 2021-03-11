Омич грабил бабушек, приходя к ним в квартиры по объявлениям

Мужчина приходил к пенсионеркам, чтобы обсудить покупку земли, а уходил с деньгами и драгоценностями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске будут судить 32-летнего омича, который придумал простой способ поиска одиноких стариков, которых можно ограбить. По данным следствия промышлял кражами подозреваемый в 2018 году. Тогда он обзванивал объявления о продаже земельных участков и выбирал те, где отвечали пенсионеры. Омич договаривался о встрече, приходил в квартиры и выносил деньги и драгоценности.

Так он забрал 10 тысяч рублей из квартиры 78-летней женщины, а чуть позже договорился о встрече с 81-летней пенсионеркой, у которой украл 30 тысяч рублей и золотые украшения, стоимость которых оценили еще в 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Скоро дело передадут для рассмотрения в суд.