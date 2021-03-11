На Сыропятском тракте в Омске в страшном ДТП погибла женщина

Машину вынесло на полосу встречного движения. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Ранним утром около 7:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о том, что на Сыропятском тракте произошло серьезное столкновение двух легковушек. Прибывшие на место сотрудники ДПС предварительно установили, что 55-летняя омичка, находившаяся за рулем ВАЗ-2107, в районе СНТ «Фантазия» не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосы, где она столкнулась с «Тойотой», которой управлял 57-летний мужчина. Избежать аварии ему не удалось. В результате ДТП женщина погибла на месте, а двух ее пассажиров 47-летняя женщина и 28-летнего мужчину отправили в больницу. Водителю иномарки госпитализация не понадобилась.

Иномарка пострадала в аварии гораздо меньше. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Окончательные обстоятельства и причины аварии станут известны после проведения проверки, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.