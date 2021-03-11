В Омской области ликвидируют опасный скотомогильник

Суд принял решение обязать власти убрать скотомогильник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно жители одной из деревень в Омской области жаловались на состояние старого скотомогильника, который находится всего в километре от жилых домов. Сообщениями заинтересовались контролирующие органы.

В ходе проверки выяснилось, что скотомогильник, находящийся в Калачинском районе неподалеку от деревни Ковалево, был открыт еще 40 лет назад в 1971 году. Сегодня его санитарное состояние и устройство не соответствуют нормам. Долгое время скотомогильник использовали без необходимых документов. Обязанности по его содержанию должны выполнять областные власти.

После проверки межрайонный прокурор обратился в суд с требованием ликвидировать опасный скотомогильник. Суд, рассмотрев все представленные доказательства, решил удовлетворить требования прокуратуры, уточнили в пресс-службе ведомства.