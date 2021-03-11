Названы зарплаты главного по омским паркам и муниципальной гостиницы «Иртыш»

Разница в зарплатах глав предприятий все же довольно заметна. Фото: Анастасия Осипова

Накануне стали известны размеры зарплат, которые получают главы структур, находящихся под контролем управления делами администрации Омска. Как видно из отчета, самым высокооплачиваемым работником стал директор гостиничного комплекса «Иртыш». Михаил морозов, занимающий эту должность с конца 2018 года, получает в месяц 95,6 тысяч рублей. Его заместитель депутат горсовета Алексей Саяпин, трудящийся в должности директора по развитию муниципальной гостиницы, получает 61 222 рубля в месяц.

Чуть менее высокооплачиваемым, чем директор гостиницы, стал глава казенного учреждения «Управление информационно-коммуникационных технологий» Игорь Катунин. Он ежемесячно получает около 87 тысяч.

На третьем месте по уровню зарплаты стоит глава БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин. По данным мэрии в своей должности он получает почти 76 тысяч в месяц.

Самую небольшую зарплату получает директор Центра поддержки предпринимательства Омска Игорь Боровик. Его оклад составляет всего 51,5 тысячу рублей в месяц.