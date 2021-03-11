Из-за снега и гололеда Казахстан перекрыл дороги на Омск

Движение в Казахстан по автодорогам перекрыли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера днем в Омске начались сильный снегопад и порывистый ветер. За городом ситуация была не лучше. Метель была такой сильной, что видимость значительно упала и разглядеть другие автомобили можно было только приблизились практически вплотную.

Из-за неблагоприятных погодных условий власти Казахстана перекрыли движение всех видов транспорта на нескольких дорогах, среди которых оказалась и трасса ведущая в Омске область, сообщили в пресс-службе МЧС. Ограничения начали действовать с 10 марта и до сих пор остаются в силе. В феврале такие ограничения вводились уже не раз.

В ведомстве просят омичей и жителей области обратить внимание на ограничения и планировать поездки заранее. А лучше пока воздержаться от передвижений на дальние расстояния на автомобиле. На дорогах после снегопада образовываются снежные занос и гололёд.