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Происшествия

В Омске машина сбила 7-летнего ребенка

Мальчик внезапно выбежал на дорогу, и водитель уже не успел среагировать
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Фото: Госавтоинспекция Омской области

ДТП случилось 10 марта вечером на улице Серова в Ленинском округе.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля «Рено Дастер» мужчина 1973 года рождения допустил наезд на пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадал сбитый 7-летний мальчик. Ребенка с травмами увезли в больницу.

В полиции начали проверку случившегося.

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