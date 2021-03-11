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«Дороги не чистят, не можем выехать в магазин»: Жители омской деревни оказались в блокаде из-за снегопада

Они просят помощи властей
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Деревню занесло снегом.

Деревню занесло снегом.

Фото: ВКонтакте

С криком отчаяния обратились ко всем жители омской деревни Самаровка в Крутинском районе. Небольшое село буквально замело снегом. Как уверяют местные, дороги здесь не чистятся. В качестве доказательств сибиряки выложили в соцсети фото заметенных улиц. Из-за этого люди оказались блокированы в своей деревушке. В ней нет своего магазина, поэтому сельчане не могут выехать за продуктами. В XXI веке люди оказались в блокаде.

- Дорогу не чистят. Детей не возят в школу второй день! Магазина в деревне нет и люди не могут выехать в район за продуктами! Местные власти на жалобы не реагируют! - пожаловались жители омской деревушки, которая оказалась блокированной из-за снегопада.

Реакция властей на крики отчаяния сельчан пока неизвестна.