Омич хотел угнать машину, но застрял в сугробе

полицейские быстро задержали подозреваемого в угоне автомобиля у пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне омичка сообщила в полицию, что стала свидетельницей угона автомобиля. Женщина рассказала, что работает врачом в ветклинике, из окон которой хорошо видно припаркованные машины. По ее словам неизвестны разбил заднее стекло жигулей куском льда и забрался внутрь. Угонщик завел автомобиль и даже попытался уехать, но через несколько метров застрял в сугробе. Бросил машину и убежал.

В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что машина принадлежала 63-летнему жителю Советского округа. Когда он узнал о произошедшем, сразу же написал заявление. После осмотра авто выяснилось, что из салона пропали 2 800 рублей и магнитолу.

По приметам, которые указала ветеринар, полицейские смогли задержать 34-летнего ранее судимого омича. Он уже успел продать магнитолу случайному таксисту и получил за нее 200 рублей. Общий ущерб от действий угонщика оценили в 52 800 тысяч. Как рассказали в пресс-службе полиции, на омича завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы до 2 лет.