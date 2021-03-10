Сделай предложение любимой за счет ТНТ

Фото: ТНТ

На ТНТ считают, что для любви и романтики не должно быть преград, особенно финансовых. В честь старта романтического шоу «Холостяк», премьера которого состоится 14 марта, ТНТ вернет деньги за кольцо тем, кто не откладывает на потом важные решения и готов сделать предложение своей девушке прямо сейчас! Подробности на сайте tnt-online.ru!

Весна – идеальное время, чтобы, наконец, решится на важный шаг и сделать предложение своей второй половине. А телеканал ТНТ поддержит этот поступок и вернет деньги за кольцо десяти счастливчикам! Принять участие в акции очень просто. Нужно снять фото или видео, как ты делаешь предложение своей девушке, 14 марта в день премьеры нового сезона шоу «Холостяк» выложить это фото/видео в инстаграм с хештегом #КольцоХолостякаТНТ. А с 15 марта по 31 мая загрузить чек на покупку кольца и копии всех необходимых документов (перечень документов есть в правилах) на сайт tnt-online.ru. Возврат средств за покупку кольца получат 10 счастливчиков, первыми загрузившие все необходимые данные.

А после предложения руки и сердца самое время смотреть новый сезон шоу «Холостяк» и вдохновляться красивыми свиданиями, романтикой и крутыми эмоциями. Кстати, герой нового сезона – Тимати – купил своей избраннице в финале роскошное кольцо, которое не оставит девушке шанса ответить отказом.

Дарить романтику очень просто, особенно если тебя поддерживает ТНТ

Шоу «Холостяк» с 14 марта в 18:00 на ТНТ

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