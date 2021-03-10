В Омске весь февраль был повышенный уровень загрязнения воздуха

Относительно чистый воздух был только в одном округе Омска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики подвели итоги наблюдений за состоянием воздуха над Омском за последний месяц зимы. По данным Обь-Иртышского УГМС, весь месяц над городом фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Только в Центральном округе по итогам месяца воздух был в целом чистым.

В основном фиксировали фоновые загрязнения воздуха. Фото: пресс-служба Обь-Иртышского УГМС

Чаще всего наблюдались фоновые городские загрязнения. Только в Октябрьском округе больше всего загрязнений нашли вблизи промышленных предприятий. Рассказали синоптики и о вредных веществах, которые нашли в омском воздухе. Так в феврале омичи дышали оксидом углерода, диоксидом азота и хлороводородом. Неблагоприятные условия для рассеивания выбросов на территории города фиксировали 4 раза за месяц, 2, 4, 12 и 23 февраля.