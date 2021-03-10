По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году 52 территории оборудуют детскими площадками

Всего в Омской области в рамках проекта в текущем году планируется благоустроить 100 общественных территорий и 25 дворов, при этом работы будут проведены во всех районах региона. В число планируемых к благоустройству включены 48 крупных объектов – парки, скверы, пешеходные зоны. Так, в Омске будет выполнено благоустройство на бульваре Веретено (Кировский округ), в сквере по улице 1-я Красной Звезды (Ленинский округ), сквере «Рубиновая мечта» (Октябрьский округ), территории у здания ДК «Звездный» (Советский округ), территории городской станции юннатов (Центральный округ). Кроме того, в этом году продолжится благоустройство парка культуры и отдыха «Советский», парка «Зеленый остров», территории вдоль реки Оми, на Театральной площади.

В районах области также реализуют интересные проекты. В Калачинске начнут воплощать проект «Калач на Оми», ставший победителем во всероссийском конкурсе «Малые города». В Тевризе продолжатся работы по устройству мемориального комплекса. В Таре будет создана пешеходная зона на улице Ленина.

Кроме того, в текущем году обустроят 52 общественные территории, которые будут оборудованы детскими площадками, в основном в сельских поселениях с количеством жителей более 1000 человек. «Это первый опыт реализации федерального проекта в таком формате. Дети должны иметь возможность играть на безопасных и комфортных площадках вне зависимости от того, в городе живет семья или в сельской местности. Для реализации данной масштабной работы привлекались депутаты и общественные организации. Детские площадки будут установлены там, где территории получили максимальное количество голосов. Сельские поселения, которые пока не включены в программу, могут в течение года готовить свои предложения и проекты. Жители могут проявить инициативу и обратиться в администрацию своего сельского поселения. Наше министерство работает с каждым муниципальным районом», – рассказала заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марина Степанова.

Отметим, что жители региона уже через полтора месяца смогут принять непосредственное участие в реализации федерального проекта. В текущем году с 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru будет проходить онлайн-голосование за объекты благоустройства в городах с численностью более 20 тысяч человек. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год. В Омской области голосование на единой федеральной онлайн-платформе будет проходить за объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. Также на платформе проведут онлайн-голосование за дизайн-проекты общественных территорий во всех пяти округах Омска. Речь идет о Городском саде в Центральном округе, сквере им. Панфилова в Октябрьском, площади Лицкевича в Советском, микрорайоне «Прибрежный» в Кировском, территории вдоль ул. Моторной, пр. Сибирского и ул. Гашека в Ленинском.