В Омской области за последние сутки коронавирусом заразились 70 человек

Темпы заражения коронавирусом в Омске продолжают оставаться невысокими. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным министерства здравоохранения Омской области количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло 41 855 человек. За последние сутки зафиксировали 70 новых случаев заболевания. 41 пациент сможет лечиться амбулаторно, а 29 отправились в ковидые госпитали.

Выздоровели за день 282 пациента. За все время пандемии число победивших новый вирус достигло 32 317.

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни людей. За последние сутки медики констатировали 5 летальных случаев, а за все время наблюдений 1 251.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 30, Омский район – 13, Тарский район – 5, Кормиловский, Павлоградский, Черлакский районы – 3, Большереченский, Исилькульский, Колосовский, Крутинский районы – 2, Горьковский, Знаменский, Калачинский, Называевский, Нижнеомский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией