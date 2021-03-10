За год омичи 86 миллионов раз заплатили за проезд по безналу

Безналично за проезд рассчитываются более половины омичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации выяснили, как омичи предпочитают оплачивать проезд в общественном транспорте. Оказалось, что популярность набирает безналичный расчет. Его ввели в 2019 году и с тех пор только набирает популярность.

В 2020 году по данным пресс-службы администрации, омичи каждый месяц рассчитывались банковскими картами около 3,3 миллионов раз. За год получается в среднем 39,9 безналичных оплат. Популярностью пользуются и проездные карты «Омка», по которым можно бесплатно совершить пересадку. Ими в месяц расплачивались около 3,9 миллионов раз. В среднем за год омичи безналично рассчитались более 86 миллионов раз. Как сообщают в мэрии, это больше половины всех оплат проезда за год.

Сейчас в Омске готовятся вводить новую универсальную карту, с помощью которой омичи смогут не только рассчитаться за проезд, но и получить разные бонусы.