Райффайзенбанк бесплатно обучит омичей профессии технического администратора

Райффайзенбанк запускает бесплатный онлайн-курс TechAdmin Bootcamp, на котором познакомит с практическими аспектами работы технического администратора. Слушатели научатся работать с технологиями автоматизации, разберутся в поддержке и устранении неисправностей Windows 10, основах сетевого взаимодействия, а также разовьют личностные навыки для успешной работы в технической поддержке.

Курс состоит из десяти занятий. Первый блок направлен на специальные знания. Специалисты банка расскажут о том, как устранить неисправности оборудования и драйверов, ошибки сетевого подключения и входа в систему, диагностировать и устранить неполадки в конфигурациях коммутаторов и маршрутизаторов. Второй блок будет посвящен принципам работы с клиентами, основам стрессоустойчивости и конфликтологии.

«В нашей службе технической поддержки есть множество возможностей для роста в разных направлениях, а большой масштаб компании позволяет нам широко применять технологии автоматизации. Участники курса смогут получить уникальные знания, необходимые, чтобы начать работать в этой сфере. – отметил Юрий Лапшиков, директор Raiffeisen TechCenter. – TechAdmin Bootcamp – это возможность познакомиться с работой технического администратора изнутри и начать карьеру в международной компании, не уезжая из родного города».

TechAdmin Bootcamp разработан для студентов технических специальностей, а также опытных специалистов, которые ищут новые возможности для развития в профессии. Узнать подробности и подать заявку на TechAdmin Bootcamp можно на странице курса до 21 марта: raiffeisen-bootcamps.ru/tech-admin. После прохождения всех занятий и успешной сдачи итогового экзамена, лучшие слушатели курса смогут присоединиться к команде Raiffeisen TechCenter в Омске.

Raiffeisen TechCenter открылся в Омске в 2015 году как расширение московской площадки и полноценная составляющая большой IT-команды банка. Здесь работает более 320 человек и представлены все IT-профессии, которые есть в центральном офисе, а также уникальные функции: Service Desk и техническая поддержка клиентов цифровых сервисов.