Омичка лишилась 2 миллионов после общения с мошенниками

Пенсионерка перевела все накопления мошенникам после разговора по телефону. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратилась 63-летняя омичка, рассказав, что стала жертвой мошенников. Неизвестные действовали по распространенной схеме. Они позвонили женщине от лица банковских работников и рассказали, что не пенсионерку пытаются взять крупный кредит в 450 тысяч. Женщина растерялась и поверила мошенникам. После этого они уговорили омичку перевести все накопления на безопасные счета. Женщина отдала неизвестным все сбережения, которые составляли 2 миллиона рублей. Еще она успела взять кредит на 100 тысяч и также отдать деньги звонившим. Пенсионерка узнала об обмане только когда обратилась в банк, чтобы узнать номер нового счета, куда она переводила деньги. Тогда ей и объяснили, что никакого счета нет, и ее просто обманули.

Сейчас проводится следствие, следователи выясняют откуда звонили злоумышленники и куда переводились деньги, уточнили в пресс-службе полиции.