Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омская область стала лидером по миграционной убыли населения

Из региона уехало более 50 тысяч человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Из Омской области за 2020 год стало на 10 373 человека меньше.

Из Омской области за 2020 год стало на 10 373 человека меньше.

Фото: Алиса ТИТКО

Федеральные статистики подвели итоги 2020 года по миграции населения в регинах страны. Омская область снова оказалась на первом месте по оттоку населения в Сибирском округе. По данным Росстата за 2020 год Омскую область покинули 51 274 человека, а приехали на постоянное место жительства только 40 901 человек. В итоге миграционная убыль населения составила 10 373 человека. Это самый высокий показатель среди Сибирских регионов.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым, 2019 годом, темпы миграционной убыли немного снизились. По данным статистики, тогда из региона уехало 61 060 омичей. Это значительно больше, чем в этом году. Но, возможно, на темпы миграции повлияли жесткие коронавирусные ограничения, которые действовали в регионе и по всей стране большую часть года