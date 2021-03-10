Омская область стала лидером по миграционной убыли населения

Из Омской области за 2020 год стало на 10 373 человека меньше. Фото: Алиса ТИТКО

Федеральные статистики подвели итоги 2020 года по миграции населения в регинах страны. Омская область снова оказалась на первом месте по оттоку населения в Сибирском округе. По данным Росстата за 2020 год Омскую область покинули 51 274 человека, а приехали на постоянное место жительства только 40 901 человек. В итоге миграционная убыль населения составила 10 373 человека. Это самый высокий показатель среди Сибирских регионов.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым, 2019 годом, темпы миграционной убыли немного снизились. По данным статистики, тогда из региона уехало 61 060 омичей. Это значительно больше, чем в этом году. Но, возможно, на темпы миграции повлияли жесткие коронавирусные ограничения, которые действовали в регионе и по всей стране большую часть года