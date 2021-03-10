Омичей предупреждают о затяжном снегопаде

Снег продолжится в Омске больше суток. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в регионе не спешит радовать омичей стабильностью. Снова начнется снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может продлиться почти сутки. Начало осадков прогнозируют на 10 марта, а окончание только к вечеру 12 марта. Все время сохранится и сильный ветер со скоростью примерно 10-12 м/с, с порывами до 16 м/с.

К концу недели начнет холодать. По данным Обь-Иртышского УГМС, к пятнице похолодает до -17 градусов, а в ночь на субботу столбик термометра и вовсе может опуститься до -28 градусов.

Омичей просят быть осторожными в период ухудшения погоды. Автомобилистов призывают не нарушать правила дорожного движения, возможны снежные заносы и накаты.