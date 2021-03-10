После жалобы в соцсетях в Омске почистили переход, где люди с трудом перебирались через сугробы

Теперь на пешеходном переходе можно спокойно пройти хоть с коляской, хоть с тележкой.

В соцсетях омичи жаловались, что не могут нормально перейти через дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Людям самим тяжело было перебраться через сугробы, а с коляской в одиночку это сделать было просто не возможно. После публикации в соцсети горы снега с обочин быстро убрали. В управлении дорожного хозяйства также отметили, что эту улицу чистили от снега совсем недавно.

- На данный момент подход к пешеходном у переходу по ул. 15-я Рабочая очищен и омичи могут беспрепятственно здесь передвигаться. До этого работы по очистке от снега остановок и пешеходных переходов проводились ДЭУ Октябрьского округа совсем недавно - 6 марта. Также регулярно проводится прометание, подработка территорий подходов к пешеходным переходам и остановкам вручную. Неизвестно откуда образовался столь объемный снежный вал за короткий промежуток времени. Также стоит отметить, что на данном участке расположены хозяйствующие субъекты, - рассказали в пресс-службе ведомства.