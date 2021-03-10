В Омске ищут пенсионерку, пропавшую перед 8 марта

Пенсионерка ушла из больницы и пропала. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске начали активные поиски пенсионерки, которая исчезла несколько дней назад. Активисты поискового отряда сообщают, что 70-летняя Ида Габеркон ушла из БСМП-1 7 марта. С тех пор родственники не знают, где она может находиться. На звонки женщина не отвечает. Уже четвертый день о ее судьбе ничего не известно. Женщине может понадобиться медицинская помощь.

Приметы Иды: плотного телосложения, глаза голубые, волосы русого цвета с проседью.

В момент ухода из больницы женщина была одета в темно-синий пуховик до колена, темную юбку и высокие черные сапоги.

Омичей просят быть внимательными к прохожим на улице и сообщить в поисковый отряд или полицию, если кто-то узнает Иду Габеркон.