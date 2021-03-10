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Омич не дождался коммунальщиков и почистил дорогу сам

Он воспользовался специальным оборудованием для машины, чтобы убрать лишний снег между домами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич решил сам почистить дорогу от снега.

Омич решил сам почистить дорогу от снега.

Фото: ВКонтакте

Многие омичи уже около месяца жалуются на проблемы из-за большого количества снега на дорогах. Центральные магистрали еще успевают почистить, а вот с другими улицами настоящая беда. Постоянно происходят аварии и застревают автомобили. Один из омичей не стал дожидаться городских служб и решил почистить дорогу самостоятельно. Он купил специальное навесное оборудование для автомобиля и почистил снег между домами.

Дорога действительно сильно заметена снегом, там с трудом могут проехать даже джипы.

Дорога действительно сильно заметена снегом, там с трудом могут проехать даже джипы.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи положительно оценили инициативу мужчины.

- Вот на таких мужиках и держится наша родина Сибирь. Главное, чтобы ему сейчас никакой штраф не выписали, - написал один из комментаторов. Беспокойство на счет возможного штрафа высказали и многие другие горожане