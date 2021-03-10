Трое омичей грабили инвалидов у социального центра

Омичей быстро поймали, их дело уже рассмотрели в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске осудили банду грабителей, промышлявших около центра социальной адаптации в Кировском округе Омска. Их жертвами становились люди с ограниченными возможностями, пользовавшиеся услугами центра. Грабители много не заработали и были быстро пойманы.

В суде установили, что 30 мая 2020 года 29-летний омич около центра встретил инвалида-колясочника, возвращавшегося из магазина. Он опрокинул коляску, забрал у потерпевшего продукты, телефон и сбежал. Спустя несколько дней омич снова оказался у социального центра, пригласив двух приятелей: 40-летнего мужчину и 25-летнюю девушку. Вместе они ограбили еще одного инвалида. Мужчина и женщина держали его за руки, пока их приятель осматривал карманы. У второго потерпевшего удалось найти только пачку сигарет и 250 рублей. После этого банду задержали, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд назначил 29-летнему омичу наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, 40-летнему участнику дали 1 год в колонии общего режима, а девушке, учитывая ее беременность, 1 год условно.