Омичка чуть не сбила судебного пристава, чтобы избежать ареста автомобиля

Омичка 20 метров прокатила пристава на капоте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде Октябрьского района закончили рассмотрение дела омички, которая прокатила на капоте своей машины судебного пристава.

Известно, что инцидент произошел в марте 2020 года. Омичка приехала в службу судебных приставов, чтобы получить консультацию по накопившимся долгам. Она не ожидала, что проблему с задолженностью захотят решить радикально и будут арестовывать ее автомобиль. Для этого один из приставов направился на парковку. Туда же отправилась и хозяйка машины. Она была категорически не согласна с таким решением приставов. Женщина села за руль автомобиля и отказывалась покидать салон, а потом и вовсе поехала вперед.

- Судебный пристав-исполнитель в этот момент находилась перед автомобилем, поэтому обвиняемая, начав движение, ударила ее капотом автомобиля. От удара потерпевшая облокотилась на капот автомобиля, однако женщина продолжила движение. Проехав около 20 метров, она снизила скорость, в связи с чем потерпевшая смогла спрыгнуть с капота автомобиля, - отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Суд рассмотрел дело и назначил омичке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.