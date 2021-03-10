Омский силач сразится за звание абсолютного чемпиона на международном турнире в Бахрейне

Организаторы спортивного мероприятия – World's Ultimate Strongman.

В качестве участников были приглашены атлеты, которые входят в ТОП-20 сильнейших людей планеты, среди них и наш земляк, русский богатырь из «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков.

Список участников:

1.Том Столтмэн, Шотландия

2.Люк Столтмэн, Шотландия

3.Алексей Новиков, Украина

4.Михаил Шивляков, Россия

5.Константин Джанашия, Грузия

6.Жан-Франсуа Карон, Канада

7.Рауно Хейнла, Эстония

8.Эрвин Тутс, Эстония

9.Рамин Фарандженджад, Иран

10.Мохаммед Эзатпур, Иран

11.Адам Бишоп, Великобритания

12.Терри Холландс, Великобритания

13.Айварс Шмаукстелис, Латвия

14.Бобби Томпсон, США

15.Роб Кирни, США

16.Эйтор Мелстед, Исландия

Главный судья турнира – легендарный литовский стронгмен Жидрунас Савицкас, комментировать соревнование будет английский атлет Лоуренс Шахлай.

Победителем SRENGTH ISLAND станет тот, кто покажет лучший результат по итогам пяти упражнений:

1.«Становая тяга с грифом Аполлон Аксель» – начальный вес штанги 320 кг, участники должны будут не просто поднять снаряд, но и самостоятельно загружать дополнительный вес после каждого успешного подхода. Время – 75 сек.

2.«Упражнение-загадка» – что это будет за состязание, атлеты узнают только в день турнира. Организаторы сделали это специально, чтобы стронгмены не могли подготовиться заранее.

3.«Подъем гигантской гантели» – богатырям предстоит поднять 100-килограммовый снаряд над головой на максимальное количество раз, лимит времени 75 сек.

4.«Силовая эстафета» – атлетам нужно будет как можно быстрее перенести на установленную дистанцию три тяжеловесных снаряда: покрышку, металлический щит и шар.

5.«Камни Атласа» – силачам предстоит поднять поочередно 10 круглых камней весом от 100 кг до 225 кг.

Михаил Шивляков прокомментировал участие в турнире накануне своего отъезда в Бахрейн: «Это первое крупное соревнование в этом году, думаю, ожидает тяжелая борьба, хоть и упражнений всего пять. Например, второе состязание озвучат только в день турнира, и я могу лишь предполагать, что там будет. Возможно трек-пул. Участники – сильнейшие атлеты мира, каждый привык побеждать и выкладываться на 100%. Больше всех повезло, конечно, двум иранским стронгменам: им не нужно акклиматизироваться, для них жара – это привычная обстановка. Остальным же будет сложнее, мне так точно: из Омска, где температура -5, в Бахрейн, где +30. Поэтому здесь важно не только продемонстрировать свои физические возможности, но и продумать верную стратегию для каждого упражнения. Одна ошибка – и твой шанс на победу достанется кому-то другому. Хочется верить, что прошедший турнир в Бразилии был для меня хорошей разминкой».