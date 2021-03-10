В столице скончался бывший игрок «Авангарда» Игорь Хацей

Спортсмену было 48 лет. Фото: www.chelhockeyhistory.ru

Вчера, 9 марта, поздним вечером стало известно, что в Москве скончался бывший игрок «Авангарда» Игорь Хацей. Хоккеист долго занимался профессиональным спортом. За омскую команду он играл с 1994 по 1998 года. В 1996 году с омской командой завоевал бронзовую медаль. В последние годы Хацей работал детским тренером в Москве.

Как сообщают очевидцы изданию «Спорт-Экспрес», хоккеист почувствовал себя плохо на тренировке любительской команды в ледовом дворце имени Талалихина в столице. Спортсмен вернулся на скамейку запасных, где и потерял сознание. После этого 48-летний спортсмен уже не пришел в себя.